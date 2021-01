Nach der Verlängerung des Lockdowns vorläufig bis Ende Januar müssen zahlreiche Veranstaltungen des Oberhachinger Kulturprogramms abgesagt werden. Bei einigen ist ein neuer Termin anberaumt, der jedoch bei einem von Bundeskanzlerin Angela Merkel angekündigten Lockdown bis Ostern Anfang April ebenfalls schwierig werden dürfte. Der Film "Der geheime Roman des Monsieur Pick", dessen Vorführung am 13. Januar hätte stattfinden sollen, ist nun für den 12. März vorgesehen.

Die Karten für viele Veranstaltungen behalten ihre Gültigkeit, aber nicht für alle. Die Abendveranstaltung "Best of" mit Christian Springer, die am 16. Januar stattfinden sollte, ist auf den 20. Mai verschoben worden. Mit dem Festival für Kammermusik, Literatur und Weltmusik unter dem Titel "Die fröhliche Apokalypse" will man es am 21. Januar 2022 nochmals versuchen. Die Karten hierfür sind dann nicht mehr gültig. Ebenfalls ungültig sind die Karten für "Das tapfere Hörnchen", das auf den 22. Januar 2022 gelegt wurde. Der Auftritt der Band Spark in Oberhaching ist ganz abgesagt worden, die Jubiläumstour von Aniada a Noar wurde auf den 24. April verlegt, die Karten hierfür gelten bis dahin.