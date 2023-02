Von Udo Watter, Oberhaching

Man muss Nietzsche nicht alles glauben. Ist Gott wirklich tot? Will alle Lust Ewigkeit? Oder doch eher Wiederholung? Im kommenden Frühjahrs-und Sommerprogramm nimmt das Kulturamt Oberhaching nach pandemiebedingter Pause jedenfalls die beliebte Reihe "Musik & Antipasti" wieder auf: Neben kleinen, lustvollen Gaumenfreuden werden im Bibliothekssaal dazu zwei Konzerte serviert. Bei Sonic Leap stehen am 10. Mai neu arrangierte Pop-Hits von Police, Stevie Wonder oder Coldplay in einer Mischung aus Jazz und Pop auf dem Programm, während Bassist Harald Scharf unter dem Motto "Gotta be happy!" seine neue Band Maloom und die ivorisch-stämmige Sängerin Eva Ahoulou präsentiert (28. Juni).

Neben den meist ausverkauften Veranstaltungen von "Musik & Antipasti" dürfte auch das von Pianist Bernd Lhotzky organisierte Jazz-Festival Oberhaching wieder gut besucht sein. Wer sich für die 16. Auflage des Festivals Tickets besorgen will - und für alle möglichen weitere Vorstellungen der neuen Kulturspielzeit -, kann das von diesem Donnerstag, 16. Februar, an tun: online (www.oberhaching.de) und bei allen Vorverkaufsstellen.

"Jazz ist lebendige Musik, immer in Bewegung, immer spannend. Wir wissen: Mit dem Swing überwindet man die Schwerkraft, die Improvisation befreit und macht glücklich", erklärt Lhotzky. "Das eigentliche Wunder an dieser Musik aber sind die menschlichen Begegnungen." Der in Oberhaching aufgewachsene Pianist hat sich für sein Festival am 4. und 5. Mai jede Menge renommierter Jazz-Musiker geholt, unter anderem die großartige Münchner Saxofonistin Carolyn Breuer, den jungen Trompeter Malo Mazurié, den Gitarristen Jörg Seidel oder den Pianisten Thilo Wagner.

Musikalisch hat das von Kulturamtsleiter Volker Böhm verantwortete Programm überhaupt einiges zu bieten: So spielt die ukrainisch-deutsche Pianistin Tanja Huppert am 19. März die Goldberg-Variationen von Bach. Ein paar Tage später bringen das Kammerorchester Oberhaching und Oberhachinger Chöre unter der Leitung von Ricarda Geary Dvořáks berühmtes Oratorium "Stabat Mater" auf die Bühne (25. März). Nach längerer Pause gibt auch das Kammerorchester mit einer "Italienisch-spanischen Nacht" wieder ein spezielles Konzert am 11. Mai. Als Solisten treten der Pianist Gerold Huber, die Sopranistin Andrea Oswald und der Gitarrist Davide Tomaso auf. Mitreißender Balkan-Folk steht hingegen bei Foaie Verde am 20. April auf dem Programm.

Kabarett gibt's natürlich auch wieder: Neben dem klugen Altmeister Andreas Rebers ("Rein geschäftlich: Neues vom Moralweltmeister") und der scharfzüngigen Rampensau Franziska Wanninger ("Für mich soll's rote Rosen hageln") gastiert etwa auch das in hiesigen Regionen nicht ganz so bekannte schwäbische Musik-Comedy-Trio Berta Epple mit seinem aktuellen Programm "Das ganze Jahr geöffnet!" am 27. April in der Gemeinde. Den Auftakt der Kabarett-Saison gestaltet am 12. März Stefan Waghubinger ("Ich sag's jetzt nur zu Ihnen"). Daneben gibt es auch noch Kino, Ausstellungen und ein attraktives Kinderprogramm. Macht Lust auf mehr.