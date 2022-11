In dem kleinen Oberhachinger Gemeindeteil soll es von März an erstmals Straßennamen geben. Doch die Anwohner haben sehr genaue Vorstellungen davon, wo sie künftig wohnen wollen - und keiner will die Hausnummer 13.

Von Iris Hilberth, Oberhaching

Straßennamen sind für manche eine sehr persönliche Angelegenheit, so wie für andere das Nummernschild oder das Mittelinitial im Namen. Sie sollen gut klingen, etwas hermachen und sicher auch ein bisschen zum Angeben taugen. Deshalb fanden die Investoren, die gerade ein neues, schickes Bürohaus in Straßlach-Dingharting errichten, auch die Adresse Gewerbestraße äußerst unpassend und wollten den Namen ändern lassen. In Grünwald mietet man sich hingegen gerne einen Briefkasten in der Schloßstraße. Kreuzpullach hatte bisher überhaupt keine Straßennamen. Jetzt bekommt der kleine Ortsteil von Oberhaching auch erstmals Bezeichnungen für seine Wege und Durchfahrten. Es ist zwar keine Schloßstraße dabei, aber immerhin ein Schlossweg. Den schreibt man allerdings mit zwei s, damit der Computer keine Probleme macht. Doch das war nicht die einzige Sorge der Anwohner.

Nach Kreuzpullach kommt man, wenn man von Oberbiberg nach Ödenpullach fährt. Eine kleine Siedlung mit aktuell etwas mehr als hundert Einwohnern, aber immerhin einer imposanten Wallfahrtskirche und einem Schlösschen, dem ehemaligen Benefiziatenhaus. Wer in diesem Ortsteil wohnt, hatte bisher statt des Straßennamens als Adresse lediglich Kreuzpullach plus die Hausnummer. Bei 28 Eigentümern sollte das reichen, schließlich gibt es in manchen Städten kilometerlange Straßen mit bis zu vierstelligen Hausnummern. Das Problem von Kreuzpullach war allerdings, dass mit jedem Haus, das neu gebaut wurde, einfach eine weitere Hausnummer dazukam und schließlich alle Zahlen vogelwild verteilt waren. Wer neben der Eins die Drei vermutete und gegenüber vielleicht die Zwei und die Vier, musste feststellen: So einfach ist das hier nicht.

Detailansicht öffnen Bisher gibt es nur Hausnummern, und die sind vogelwild verteilt. (Foto: Claus Schunk)

Insbesondere die Rettungskräfte und die Paketboten könnten so leicht in die Irre geführt werden. Also beschloss man im Gemeinderat in Oberhaching, dass das Kirchdorf östlich des Gleißentals von kommenden März an vier Straßennamen bekommen soll. Und weil man im Rathaus weiß, wie sehr eine Adressänderung manche Anwohner aufregt, weil sie es als Zumutung empfinden, vom Briefkopf bis zum Personalausweis alles anpassen zu müssen, hat man erst einmal eine Anliegerbesprechung organisiert. Dabei stellte die Verwaltung etwas verwundert fest: Nicht jeder interessiert sich für Straßennamen und Adressänderungen. Von den 28 geladenen Anwohnern kamen nur zwölf. Die allerdings hatten genaue Vorstellungen und allerlei Wünsche, wo sie zukünftig wohnen wollen.

Die Frage: Wie verteilt man Hausnummern gerecht?

So gab es Familien, die an der bestehenden Hausnummernregelung festhalten wollten, da sie für sich beziehungsweise ihre Mieter keine Probleme mit Zustelldiensten sehen. Andere hingegen waren eindeutig für die Einführung von Straßennamen, weil sie eben doch festgestellt haben, dass sie öfter mal nicht gefunden werden. In Oberhaching kennt man solche Befindlichkeiten, schließlich ist es nicht das erste Mal, dass Leute in der Gemeinde von einer Adressänderung überzeugt werden müssen. Denn dadurch, dass nach und nach die Ortsteile hinzukamen, hatte man immer mal wieder Probleme mit doppelten Straßennamen.

Inzwischen gibt es nur noch eine Zugspitzstraße und einen Kirchplatz, Oberbiberg schmückt sich stattdessen selbstbewusst mit einem Marienplatz. "Damals war das alles andere als lustig, aber letztlich habe alle die Änderung der Adressen und Briefköpfe überlebt", sagte Oberhachings Bürgermeister Stefan Schelle (CSU) in der jüngsten Sitzung des Umwelt- und Verkehrsausschusses, der für die Einführung von Straßennamen in Kreuzpullach stimmte.

Detailansicht öffnen Auf diesem historischen Schild wird der Weiler Kreuzpullach noch der Gemeinde Oberbiberg und dem Bezirksamt Wolfratshausen zugeordnet. (Foto: Claus Schunk)

Dabei versuchte des kommunale Gremium möglichst auf die Wünsche der Anwohner einzugehen. Es wird nun eine Arbeostraße geben und den erwähnten Schlossweg, einen Heilig-Kreuz-Weg sowie einen Lehnerweg, der eigentlich Petrus-von-Lehner-Weg heißen sollte, was den Kreuzpullachern aber zu umständlich war. Eine weitere Hürde war dann noch die gerechte Verteilung der Hausnummern. Manch einer wollte unbedingt eine niedrigere Nummer als der Nachbar, anderen war wichtig, dass die neue Nummerierung entgegen der Regel nicht von der Hauptzufahrt aus Oberhaching oder Oberbiberg kommend begonnen wird, sondern entgegengesetzt von Ödenpullach aus. Und an Kreuzungen musste die Frage geklärt werden: Fühlt sich der Anwohner eher der Arbeostraße oder dem Lehnerweg zugehörig.

Eines war aber von vornherein klar: Die Hausnummer 13 wollte niemand. "Da war der Teufel los", fasste Bürgermeister Schelle das Stimmungsbild zusammen und versprach: "Die 13 wird ausgelassen."