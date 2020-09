Auch wenn das Rad noch ganz passabel fährt. Ein paar Macken hat es vielleicht doch. Die kann man am Freitag, 25. September, in Oberhaching kostenfrei beheben lassen. Wer sich also fragt, ob bei der Beleuchtung alles passt, die Bremsklötze in Ordnung sind, die Kette geölt oder die Reifen aufgepumpt gehören oder wer sich schon lange eine besser gängige Gangschaltung wünscht, ist an diesem Tag vor der Gemeinde- und Schulbibliothek, Pestalozzistraße 16, richtig. Ein fahrradtechnisch kompetentes Team von Green City prüft das Rad und behebt kleine Mängel sofort. Der Rad-Check finden zwischen 12 und 18 Uhr statt. Auskunft erteilt das Umweltamt unter 089/61377-188.