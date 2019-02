27. Februar 2019, 21:54 Uhr Oberhaching Kollision in Unterführung

Beim Frontalzusammenstoß zweier Autos in Oberhaching sind am Dienstagabend fünf Personen zum Teil schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei verlor eine 56-Jährige aus Oberhausen kurz nach 17 Uhr auf der Straße nach Grünwald die Kontrolle über ihr Auto, weil sich der Anhänger aufgeschaukelt hatte. In der Unterführung auf Höhe der Kugler-Alm prallte ihr Wagen zunächst gegen die rechte Wand und dann gegen einen entgegenkommenden Kleintransporter. Der Anhänger der 56-Jährigen löste sich und rollte gegen ein hinter dem Kleintransporter fahrendes Auto. Die 53 Jahre alte Beifahrerin im Auto der Unfallverursacherin wurde schwer verletzt in eine Klinik gebracht. Die 56-Jährige, der 46 Jahre alte Fahrer des Kleintransporters und seine beiden 17 und 18 Jahre alten Mitfahrer kamen mit leichteren Blessuren ebenfalls in Krankenhäuser. Der Sachschaden an den Fahrzeugen beträgt laut Polizei 33 000 Euro. Ob auch die Unterführung beschädigt wurde, ist noch unklar. Die Straße war vier Stunden lang komplett gesperrt.