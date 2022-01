Mit einem heiteren Programm wollen die Mitglieder des Kammerorchesters Oberhaching der Pandemie etwas entgegensetzen. Für kommenden Samstag, 15. Januar, 19 Uhr lädt das 2010 gegründete Ensemble zu seinem Neujahrskonzert unter der Leitung von Gerold Huber. Im Bürgersaal beim Forstner erklingt zunächst ein Doppelkonzert für Oboe, Violine und Streicher von Johann Sebastian Bach; als Solisten treten Svetosar Anatchkov an der Violine und Hideki Machida an der Oboe auf. Im Anschluss präsentiert das Kammerorchester Johann Stamitz' Klarinettenkonzert in B-Dur mit Michael Meinel an der Klarinette. Außerdem erklingt spanische Musik von Isaac Albéniz und Edouard Lalo. Den Solopart in den Ausschnitten aus Lalos "Symphonia Espagnole" in einer arrangierten Fassung übernimmt die junge Geigerin Orla Geary aus Oberhaching, Tochter von Ensemble-Gründerin und SZ-Tassilo-Preisträgerin Ricarda Geary. Karten sind im Vorverkauf erhältlich bei Schreibwaren Ziegler in Oberhaching; 90 Plätze stehen zum Verkauf, es gilt die 2-G-plus-Regelung.