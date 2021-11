Alle guten Dinge sind nicht drei. Der für diesen Mittwoch, 24. November, geplante Auftritt von Philipp Weber mit seinem Programm "KI: Künstliche Idioten!" im Oberhachinger Bürgersaal ist erneut abgesagt worden. Neuer Termin - es ist dann inzwischen der vierte - ist der 13. Juli 2022. Die Karten behalten ihre Gültigkeit. Aufgrund der geplanten Einschränkungen, die von diesem Mittwoch an im Veranstaltungsbereich gelten sollen - 2 G plus und erlaubte Auslastung von maximal 25 Prozent an Besuchern - war die Absage respektive Verschiebung zwangsläufig. Im Vorverkauf waren schon deutlich mehr Karten für den Kabarettabend erworben worden, als jetzt umgerechnet Besucher zugelassen sind. Vielleicht hilft ja Philipp Webers Maxime: "Das wichtigste Rüstzeug für alles Kommende war, ist und wird immer sein: der Humor!"