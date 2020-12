Die Johanniter sind bereit, bis zu 350 Menschen werden die Helfer im bereits bestehenden Impfzentrum in Oberhaching sowie mit mobilen Impf-Teams etwa in Alten- und Pflegeheimen impfen können, sobald das erste Vakzin in der Europäischen Union zugelassen ist. "Wir Johanniter freuen uns, unseren Beitrag in der Pandemie-Bekämpfung zu leisten", sagt Markus Bauer, Leiter Bevölkerungsschutz und Sanitätsdienst der Johanniter im Ortsverband Ottobrunn-Riemerling. Für den Betrieb des Impfzentrums in Oberhaching suchen die Johanniter aber noch Unterstützung, insbesondere Einsatzkräfte wie Notfall- und Rettungssanitäter, medizinische Fachkräfte, Ärzte und auch Verwaltungs- und Reinigungskräfte. Wer Interesse hat, kann sich per E-Mail an die Johanniter wenden (bewerbung.muenchen@johanniter.de). Im Zentrum am Kolpingring 16 in Oberhaching werden sich Menschen aus den Gemeinden Oberhaching, Unterhaching, Taufkirchen, Brunnthal, Sauerlach, Höhenkirchen-Siegertsbrunn, Aying, Grünwald, Straßlach-Dingharting, Pullach, Baierbrunn und Schäftlarn impfen lassen können. Weitere Impfzentren gibt es bereits in der Stadt Unterschleißheim und der Gemeinde Haar.