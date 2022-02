Die Johanniter reagieren auf eine verstärkte Nachfrage nach Impfungen an Freitagen und erweitern ihre Öffnungszeiten in Oberhaching um zwei Stunden. Insbesondere Freitagnachmittag und Freitagabend seien die Termine im Impfzentrum Oberhaching begehrt, teilen die Betreiber mit. Von 4. Februar an gibt es daher Termine bis 20 Uhr. "Gegenüber dem Donnerstag haben wir freitags meist rund 50 bis 60 Prozent mehr Anmeldungen. Gerade der Freitagnachmittag und -abend scheint für viele ein guter Zeitraum für eine Corona-Schutzimpfung zu sein", berichtet Franz-Josef Strohmeier aus dem Leitungsteam der Johanniter im Impfzentrum. Seit dieser Woche sind dort auch wieder spontane Termine ohne vorherige Terminvereinbarung möglich. Die neuen Öffnungszeiten des Impfzentrums Oberhaching am Keltenring 16: Montag bis Donnerstag 8 bis 18 Uhr, Freitag 8 bis 20 Uhr, Samstag und Sonntag 8 bis 18 Uhr.