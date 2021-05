Der Dachstuhl des Gebäudes am Kolpingring steht in Flammen, die Feuerwehr ist noch im Einsatz. Alle Termine mussten abgesagt werden - immerhin die Impfdosen sind sicher.

Von Iris Hilberth

Im Impfzentrum Oberhaching am Kolpingring ist am Montagmorgen ein Brand ausgebrochen und hat den Dachstuhl zerstört. Wie Gerhard Bieber, der Sprecher der Johanniter-Unfallhilfe, die das Zentrum betreibt, berichtet, hatte der Sicherheitsdienst um 6.20 Uhr ein Knistern im obersten Stockwerk bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Kurze Zeit später stand das Dach im Flammen.

Dort befanden sich das Call-Center, Schulungsräume und medizinisches Material wie Defibrillatoren. "Die Impfdosen wurden gerettet", sagt Bieber. Laut Landratsamt wurden die Dosen der Polizei übergeben.

Fünf Feuerwehren sind im Oberhaching im Einsatz. (Foto: Claus Schunk)

Gegen 8 Uhr war das Feuer noch nicht gelöscht, die EDV-Anlage, Unterlagen, Dokumentation und das Mobiliar aus dem Erdgeschoss und dem ersten Stockwerk allerdings konnten vor einem möglichen Wasserschaden in Sicherheit gebracht worden. Es läuft aktuell mit Unterstützung des Technischen Hilfswerks (THW) der Umzug in die Sportschule Oberhaching. "Der Landrat und der Oberhachinger Bürgermeister haben sich kurzgeschlossen und ermöglicht, dass wir schnell umziehen können", sagt Bieber.

Alle Impftermine sind abgesagt

Das Impfzentrum am Kolpingring wird erst einmal nicht genutzt werden können. Wie das Landratsamt mitteilt, wurden die für diesen Montag vereinbarten Termine per SMS sowie per E-Mail abgesagt. Laut Behörde erhalten die Impflinge in den nächsten Tagen eine Information, wann ihr Termin nachgeholt wird. Mit dem Umzug in die Sportschule, Im Loh 2, hoffen die Johanniter von Dienstag an wieder wie geplant mit dem Impfen fortfahren zu können. Das Call-Center ist derzeit nicht erreichbar.

Im Einsatz sind in Oberhaching aktuell die Feuerwehren aus Oberhaching, Oberbiberg, Grünwald, Taufkirchen und Unterhaching, das THW und der ABC-Zug.