Außer in Haar werden im Landkreis München nun auch wieder in Unterschleißheim und Oberhaching Immunisierungen angeboten.

Von diesem Mittwoch, 1. Dezember, an gibt es im Landkreis München wieder drei Impfzentren. Zu der bestehenden Station in Haar (Wasserburger Straße 43 bis 47) werden die beiden Einrichtungen in Oberhaching und Unterschleißheim wieder geöffnet. Ende Oktober waren die Impfzentren im nördlichen und südlichen Landkreis sowie die zu Unterschleißheim zählende Außenstelle in Planegg geschlossen und komplett abgebaut worden, während der Malteser Hilfsdienst in Haar weiterimpfen konnte. Schnell stellte sich heraus, dass ein Impfzentrum alleine nicht ausreicht, um vor allem aktuell anstehende Booster-Impfungen zu verabreichen. Auch soll es inzwischen wieder mehr Erstimpfungen geben.

Jetzt sind für die beiden anderen Standorte erneut das Bayerische Roten Kreuz und die Johanniter-Unfall-Hilfe zuständig. Das Impfzentrum in Oberhaching wurde wieder in einem Gebäude am Keltenring 16 aufgebaut, in Unterschleißheim wird im neu errichteten Zentrum an der Freisinger Straße 3 geimpft. Die ursprünglich genutzten Container wurden abgebaut. Wer sich in den Impfzentren im Landkreis München impfen lassen möchte, muss vorab einen Termin über das Registrierungsportal Bayimco (https://impfzentren.bayern) buchen. Wenn der ursprüngliche Account von den beiden ersten Impfterminen dort mittlerweile gelöscht wurde, muss man sich neu anmelden und ein neues Passwort beantragen.