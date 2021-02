Ehrenamtliche Hospizbegleiter besuchen schwerstkranke Menschen und ihre Angehörigen zu Hause oder in stationären Pflegeeinrichtungen. Sie bringen Zeit mit, lesen vor, unternehmen kleine Spaziergänge, hören zu und stehen anderen Menschen zur Seite. Interessierte können sich für diese Aufgabe ausbilden lassen. Das Seminar ist in ein Grund- und ein Aufbauseminar aufgeteilt. Es richtet sich an alle, die sich näher mit den Themen Sterben, Tod, Trauer und Hospizarbeit auseinandersetzen und als Hospizbegleiter tätig sein möchten. Ein Ausbildungskurs 2021 beginnt am 26. Februar, Informationen gibt es bei Elisabeth Sexl, Hospizverein Isartal unter Email elisabeth.sexl@caritasmuenchen.de und Anita Ptok, Zentrum für Ambulante Hospiz- und Palliativversorgung anita.ptok@caritasmuenchen.de .