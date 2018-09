23. September 2018, 21:53 Uhr Oberhaching Hilfe in der Trauer

Allen, die einen lieben Menschen verloren haben, möchte die Caritas Informationen zum Thema Trauer und eine Möglichkeit, sich auszutauschen, anbieten. Trauerberaterin Susanne von Müller steht dafür am Mittwoch, 26. September, von 19 bis 21 Uhr im Wintergarten des Caritas-Altenheimes St. Rita zur Verfügung. Dieser befindet sich im ersten Obergeschoss des Gebäudes am Inneren Stockweg 6. Weitere Informationen gibt es telefonisch (089/61 39 71 70) oder per E-Mail (zahpv@caritasmuenchen.de). Vor dem ersten Besuch wird um Anmeldung gebeten. Weitere Termine sind auf der Homepage (www.hospiz-und-palliativ-zentrum.de) einsehbar.