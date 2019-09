Artikel per E-Mail versenden

Bei sonnigem Spätsommerwetter lohnt es sich, noch einmal die Laufschuhe zu schnüren und gemeinsam auf die Strecke zu gehen. Unter der Schirmherrschaft von Bürgermeister Stefan Schelle haben Laufbegeisterte am Sonntag, 15. September, in Oberhaching die Möglichkeit, je nach Fitness die passende Distanz auszuwählen. Im Programm hat der TSV beim 19. Herbstlauf Wettbewerbe über zehn und fünf Kilometer. Für Kinder wird um 10.40 Uhr ein Bambinilauf über einen Kilometer angeboten. Start- und Ziel sind am Gymnasium Oberhaching. Von dort führt die Strecke durch den Ort. Der Startschuss für die beiden längeren Läufe fällt um 11 Uhr.