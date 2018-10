28. Oktober 2018, 21:47 Uhr Oberhaching Helfen lernen

Jeder Mensch möchte, dass ihm in einer Notfallsituation geholfen wird. Wer diese Hilfe erwartet, sollte diese auch selbst leisten können. Dafür ist die Erste-Hilfe-Ausbildung da. Erste Hilfe ist nicht schwer. Erste Hilfe kann jeder leisten. Das Rote Kreuz bietet ein breites Spektrum an Erste-Hilfe-Kursen, etwa im Rotkreuzhaus in Oberhaching. Auch wer Erste Hilfe für den Führerschein oder als Übungsleiter braucht, kann die wichtigsten Grundlagen am Samstag, 10. November, von 8 bis 15.45 Uhr im Rotkreuzhaus, Kybergstraße 24, erlernen. Der Kurs kostet 40Euro, Anmeldung ist am besten online möglich. Den Link findet man auf www.brk-deisenhofen.de; Telefon: 0800/036 50 00.