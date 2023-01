Das Bild "Justitia" von Sophia Wichtler, Schülerin am Gymnasium Oberhaching.

Wird in unserer Gesellschaft Demokratie wirklich gelebt? Die Kunst-Abiturienten des Gymnasiums Oberhaching beleuchten in einer aktuellen Ausstellung kritisch und eindringlich Ungleichheit und Unfreiheit, auch in globaler Perspektive. Die jungen Menschen scheuen dabei keine unangenehmen Fragen und versuchen, diese kreativ umzusetzen.

Eröffnet wird die Werkschau mit dem Titel "Demokratie und werte Gesellschaft" im Oberhachinger Rathaus an diesem Dienstag, 31. Januar, um 19 Uhr. Zu sehen sind Malerei, Objekte und Architektur-Modelle, in denen das Einstehen und Kämpfen für die Demokratie hervorgehoben und Lösungsansätze aufgezeigt werden.