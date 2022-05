Von Iris Hilberth, Oberhaching

Es ist der Geruch. Alte Gebäude tragen ihn in sich, Jahrzehnte oder gar Jahrhunderte lang, und wecken Erinnerungen. Die Balken, die Holzvertäfelungen und die massive Treppe dünsten auch in dem hellgelben Bau am Oberhachinger Kirchplatz Geschichte und Geschichten aus und lassen Stefan Schelle immer wieder gedanklich zurück ins Jahr 1970 reisen, wann immer die schwere Holztür hinter ihm ins Schloss fällt und er im Flur des alten Schulhauses steht. Es ist ein Wohnfühlgeruch für ihn, er hat etwas mit Heimat zu tun und natürlich mit Kindheitserinnerungen. Denn hier ist Oberhachings Rathauschef selbst vor einem halben Jahrhundert zur Schule gegangen. Zur Einschulung der neuen Erstklässler kommt der Bürgermeister jedes Jahr in die Grundschule Oberhaching. Am Samstag aber hofft er, hier vielen ehemaligen Mitschülern und Mitschülerinnen zu begegnen. Der Anlass für das große öffentliche Schülertreffen aller Jahrgänge ist das stattliche Alter des Schulgebäudes: Mit 150 Jahren ist es im ganzen Landkreis München das älteste, in dem noch immer unterrichtet wird.

Detailansicht öffnen Bürgermeister Stefan Schelle (CSU) bei einem Schulbesuch 2018 in seinem ehemaligen Klassenzimmer. (Foto: Claus Schunk)

Wie Schelle gehe es vielen in Oberhaching, sagt Rektorin Claudia Besson. Generationen von Schülern haben hier das Einmaleins gelernt und ihre ersten Sätze geschrieben. Und als Eltern oder Großeltern wünschen sie sich, dass auch ihre Kinder und Enkel hier eingeschult werden. "Es ist eine gemütliche Atmosphäre", sagt Besson. Die Begeisterung hat auch mit der Übersichtlichkeit zu tun. Ein Sechsjähriger finde sich da schnell zurecht, erklärt Schelle: "Es gibt nur die Klassenzimmer unten recht, unten links, oben rechts und oben links." Denn das alte Schulhaus von 1872 ist nur eines von inzwischen vier Gebäuden, zu denen die Grundschule im Laufe der Zeit angewachsen ist. Im Jahr 1911 ist das gegenüberliegende Schulhaus errichtet worden, in den Fünfzigerjahren der Anbau rechts daneben und 2016 der Neubau für die Mittagsbetreuung.

Detailansicht öffnen Im Jahr 1911 kam das zweite Schulhaus hinzu, in den Fünfzigerjahren ein Anbau und 2016 die Mittagsbetreuung. (Foto: Sebastian Gabriel)

Detailansicht öffnen Klassenfoto von 1911: Diese Achtklässler besuchten damals die Volksschule Oberhaching. 1986 wurde auf dem Kyberg die Hauptschule eröffnen, seither gibt es am Kirchplatz nur noch eine Grundschule. (Foto: Sebastian Gabriel)

Bereits vor dem Dreißigjährigen Krieg wurde in Oberhaching "Schule gehalten", wie Karl Hobmair im "Hachinger Heimatbuch" schreibt, bereits 1653 sei dann laut alten Kirchenrechnungen auch ein Lehrer angestellt gewesen. Allerdings waren die Schulmeister lange Zeit nur nebenberuflich für die Unterrichtung der Kinder zuständig und ließen die Schule auch mal ausfallen oder "schickten einen untüchtigen Lehrbuben oder Gesellen, so daß die Kinder nur Ausgelassenheit lernten", wie Hobmair über den Webermeister Georg Daisenberger schreibt, der 1756 den Schuldienst übernahm. Der Besuch der Pfarrschule war freiwillig und kostete Geld.

Die Schulpflicht wurde 1802 eingeführt. Der Unterricht fand zunächst im Tanzsaal der Gastwirtschaft Forstner am Kirchplatz statt. Doch das Interesse an der Schule soll in der Bevölkerung nicht sonderlich groß gewesen sein. Auch 20 Jahre später hatte sich daran nichts geändert. Pfarrer Josef Göschl forderte als "Lokalschulinspektor" damals den Bau eines Schulhauses, doch der Gemeinderat zeigte zunächst wenig Interesse, was den Pfarrer mächtig ärgerte. Erbost schrieb er damals in seinem Schulbericht: "Am Werktag haben sie ihre Arbeit und am Sonntag halten die selben gewöhnlich ihren hohen Gemeinderat, wo viel geschriehen, aber desto weniger Gescheites ausgemacht wird." 1830 wurde schließlich doch eine Schule gebaut, die 1872 durch das noch bestehende Gebäude ersetzt wurde.

Detailansicht öffnen Viel darf in dem alten Schulgebäude nicht verändert werden, es steht unter Denkmalschutz. (Foto: Sebastian Gabriel)

Detailansicht öffnen Von den gelb gestrichenen Wänden lässt sich der Schmutz gut abwischen, sagt die Rektorin. (Foto: Sebastian Gabriel)

Der 150 Jahre alte Bau steht unter Denkmalschutz. Das gilt für manche Schulhäuser in anderen Gemeinden auch, doch häufig werden sie dort inzwischen anderweitig genutzt. In Oberhaching hielt man an dem Standort und an dem Haus fest. Nur während des Zweiten Weltkriegs bezog die Wehrmacht das Gebäude, verpasste ihm einen grünen Tarnanstrich und schickte die Kinder zum Unterricht in eine Baracke an der Ludwig-Thoma-Straße. 1945 kehrten sie an den Kirchplatz zurück und 1952 bekam die Fassade auch wieder ihre helle Farbe zurück.

Hellgelb statt grau sind seit kurzem auch die Treppenhäuser der Grundschule. "Das ist freundlicher und außerdem ein Anstrich, von dem sich Schmutz abwaschen lässt", sagt Schulleiterin Besson. Wie gut das funktioniert, hätten die Kinder kürzlich selbst ausprobiert, als sie die Wände für das große Schuljubiläum mit dem Maifest an diesem Freitag und dem Tag der offenen Tür mit Ehemaligentreffen und Grillfest am Samstag (Beginn 11 Uhr) gemeinsam gereinigt haben. "Sieht aus wie neu", findet Besson, die Wert darauf legt, dass die Kinder auf die alte Schule aufpassen.

Wie es damals im alten Schulhaus ausgesehen hat und wie ein Klassenzimmer heutzutage ausgestattet ist, werden die Besucher am Samstag in zwei gegenüberliegenden Räumen betrachten können. Dazu wird Besson mit ihren Kollegen die alten hölzernen Schulbänke mit den Löchern für die Tinte vom Dachboden holen. Beamer, Laptop und iPad gibt es auf der anderen Seite und machen die Besichtigung zu einer kleine Zeitreise über den Flur. Viel verändern darf man in einem denkmalgeschützten Haus nicht. Der Brandschutz allerdings musste vor einigen Jahren ertüchtigt werden, an die Geothermie angeschlossen ist die Schule inzwischen auch.

Detailansicht öffnen Alte Schulutensilien und Möbel stehen auf dem Dachboden im alten Schulgebäude. (Foto: Sebastian Gabriel)

Detailansicht öffnen Auch das Türschild ist inzwischen schon alt. Es soll für das Jubiläum erneuert werden. (Foto: Sebastian Gabriel)

Dass man in Oberhaching in all den Jahren nie daran gedacht hat, die Grundschule an einer anderen Stelle neu zu errichten, sieht Bürgermeister Schelle ganz klar darin begründet, "dass sie an diesem Standort ideal ist", sie funktioniere dort am Kirchplatz super, außerdem gehe es um Identität, um Heimat. Längst hat die Gemeinde in Deisenhofen eine zweite Grundschule, die 1966 eröffnet wurde, mittlerweile aber saniert und teilweise neu gebaut werden musste. Dieses Schicksal erleiden viele Bauten aus den Sechziger- und Siebzigerjahren. "Damals hat man gschlamperter gebaut als hundert Jahre zuvor", stellt Schelle fest und verweist auf die damals neuen Baustoffe, die sich später als wenig nachhaltig oder sogar gesundheitsschädlich erwiesen. Das über hundertjährige Haus hingegen sei "baubiologisch das Beste, was man machen kann", sagt Schelle und schwärmt von Fenstern auf beiden Seiten, "das Klima in den Klassenzimmern ist gut".