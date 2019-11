Gerne betonen die Parteien in diesem Kommunalwahlkampf den Frauenanteil auf den Kandidatenlisten für Gemeinderäte und Kreistag. Die Oberhachinger Grünen haben jetzt einen besonders weiblichen Wahlvorschlag vorgelegt: Allein auf den ersten zehn Plätzen der am Montagabend beschlossenen Gemeinderatsliste stehen sieben Frauen. Insgesamt treten auf den 24 Plätzen 14 Kandidatinnen an. Angeführt wird die Liste von der 43-jährigen Kommunikationswirtin Nina Hartmann. Auf Rang zwei folgt der langjährige Gemeinderat Claus Katzer. Hartmann spricht von einer "tollen Liste" mit vielen engagierten Grünen, die sich für ein lebenswertes und ökologisches Oberhaching einsetzten.

Nicht mehr mit dabei ist jedoch die bisherige Ortsverbandssprecherin Martina Riepold. Die 60-Jährige, die erst noch überlegt hatte, als Bürgermeisterkandidatin anzutreten, ist inzwischen aus der Partei ausgetreten, "um Jüngeren Platz zu machen", wie sie sagt. Katzer spricht von "gegenseitigem Einvernehmen" und einem "Neustart mit jungen Mitgliedern". Tatsächlich hat der Ortsverband starken Zulauf. "Vor allem freuen wir uns über viele Mütter um die 40, die sich jetzt bei uns engagieren und auch kandidieren", so Katzer. Diese Altersklasse sei in den Gremien oft schwach vertreten, da es für Frauen mit kleinen Kindern und Beruf oft schwierig sei, sich auch noch politisch zu engagieren.

So gibt es viele neue Namen, die Spitzenplätze besetzen vier Mütter mit kleinen Kindern. Mitten unter ihnen Katzer, mit 64 Jahren einer der Ältesten auf der Liste. "Es war wichtig, dass ich weitermache und die Neuen in die Gemeinderatsarbeit einführe", sagt Katzer. Seine langjährige Mitstreiterin in dem Gremium, Monika Straub, kandidiert mit 75 Jahren nicht mehr, will aber den Neuen beratend zur Seite stehen. Einen Bürgermeisterkandidaten stellen die Grünen nicht, das halten sie wegen des Neustarts für verfrüht.

Die Liste der Oberhachinger Grünen: 1. Nina Hartmann, 2. Claus Katzer, 3. Valentina Eckel, 4. Anja Reder, 5. Sabine Hillbrand, 6. Thomas Felber, 7. Cornelia Huber-Danzer, 8. Kevin Terzi, 9. Bettina Bierend-Haack, 10. Gabriele Meitinger, 11. Elke Zahler, 12. Marcus Schmeiser, 13. Isabel Schröder, 14. Ben Sievers, 15. Eva-Maria Mayer, 16. Christian Grassl, 17. Nicole Schmeiser, 18. Frank Sievers, 19. Verena Zimmermann, 20. Claudio Haack, 21. Christine Meitinger, 22. Josef Huber, 23. Corinne Ehrentraut, 24. Eberhard Schnell