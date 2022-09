Die Oberhachinger Grünen gehen mit einem neuen Vorstand in den Landtagswahlkampf. Sprecherin Cornelia Huber-Danzer wurde in ihrem Amt bestätigt, für den bisherigen Sprecher Thomas Felber, der nicht mehr kandidierte, wurde Friedrich Wilsch gewählt. Neu im Amt sind auch Kassier Ralf Bösl, Schriftführerin Andrea Förster sowie die Beiräte Lena Dambmann, Valentina Eckel und Kevin Terzi. Für die "sehr wichtige Landtagswahl 2023" habe man sich zum Ziel gesetzt, an das gute Ergebnis bei der Bundestagswahl mindestens anknüpfen zu können, heißt es in einer Pressemitteilung der Oberhachinger Grünen. Nur so könne man die "dringend notwendige und verschleppte Transformation" in vielen Bereichen schaffen.