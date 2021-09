Die Gemeinde Oberhaching feiert am Sonntag, 3. Oktober, auf dem Pausenhof der Grundschule den Tag der Deutschen Einheit. Das Fest sollte bereits im vergangenen Jahr stattfinden, als sich die Wiedervereinigung zum 30. Mal jährte. Pandemiebedingt musste die Aktion "Ich bin dabei", bei der Oberhachinger dazu aufgefordert waren, sich für ein Bundesland zu engagieren und zusammen ein Fest

auszurichten, verschoben werden. Beginn ist um 9.30 Uhr, um 10 Uhr folgt eine ökumenische Andacht und von 11 Uhr an werden Bürgerinnen und Bürger mit "innerdeutschen" Wurzeln in Bundesländer-Buden die Besucher mit Schmankerl und Informationen aus ihren heimatlichen Regionen versorgen. Die Erlöse der Veranstaltung gehen an die "Aktion Deutschland

Hilft e.V." für Betroffene der Hochwasser-Katastrophe.