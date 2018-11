2. November 2018, 21:43 Uhr Oberhaching Gottesdienst für Mbago

Pfarrer Yusuph Mbago aus Tansania, der für vier Jahre in Oberhaching bleibt, wird am Sonntag, 4. November, um 17 Uhr eingeführt mit einem besonderen Gottesdienst in der evangelischen Kirche Zum Guten Hirten. Diverse internationale Gäste sind dabei und Gospelchöre werden singen. Yusuph Mbago wird eine halbe Stelle in der Kirchengemeinde bekleiden. Mit der anderen Hälfte hat er einen Dienstauftrag für die Partnerschaftsarbeit von Mission Eine Welt in Neuendettelsau.