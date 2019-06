3. Juni 2019, 22:02 Uhr Oberhaching Gefährliche Radlerfalle

Wer hat die Schlaglöcher in der Altkirchner Straße mit faustdicken Kieseln aufgefüllt?

Wenn sich auf Oberhachinger Forstwegen Löcher auftun, dann kommen in der Regel die Männer vom Bauhof mit einer Ladung kleiner Steine vorbei und schütten sie zu. "Isarriesel" nennt Bauamtschef Gerhard Jäger das Material der Wahl. Das ist in drei gängigen Größen zu haben: Von vier Millimetern bis 32 Millimeter reicht der Durchmesser, wobei beim Ausbessern von Schlaglöchern wohl die kleine Variante mehr Erfolg für die Verkehrssicherheit verspricht.

Nun hat aber offenbar irgendjemand den Riesel mit dem Kiesel verwechselt. Ob aus Versehen oder mit purer Absicht ist nicht bekannt. Jedenfalls wurden die Löcher auf der Altkirchner Straße mit faustgroßen Kieselsteinen zugeschüttet. Man kann sogar sagen: überhäuft. Und das an mindestens zehn Stellen. Die nicht asphaltierte Verbindung zwischen Oberhaching und Altkirchen, die von der Sauerlacher Straße entlang der S-Bahnlinie kurz nach der Waldsiedlung in den Deisenhofener Forst abzweigt, ist dadurch zu einem anspruchsvollen Slalomparcours geworden, wenn nicht sogar zur gefährlichen Stolperfalle für Radler und Motorradfahrer. Die könnten bei schlechter Sicht, etwa in der Dämmerung, schnell mal von dem für Schlaglöcher überdimensionierten Karbonatgestein aus dem Alpenvorland abrupt ausgebremst werden.

Bauamtsleiter Jäger vermutete, als er durch die Agenda 21 vom Zustand der Straße erfuhr, dass eher jemand die Autos ausbremsen wollte, die hier ja fahren dürfen. Jedenfalls hat er sogleich seine Leute rausgeschickt, die Isarkiesel wieder einzusammeln. Kommende Woche sollen die Löcher wieder aufgefüllt werden. Diesmal mit Isarriesel.