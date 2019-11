Alle Bürger und örtlichen Vereine in Oberhaching sind am Sonntag, 17. November, zum gemeindlichen Gedenken am Volkstrauertag eingeladen. Das Programm startet mit der Aufstellung der Vereine am Kirchplatz um 8.45 Uhr, gefolgt von einer Messe um 9 Uhr. Dann marschieren die Teilnehmer zum Kriegerdenkmal, wo neben Musikstücken die Totenehrung mit Kranzniederlegungen erfolgt.