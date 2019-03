4. März 2019, 21:59 Uhr Oberhaching Gedächtnis trainieren

"Man denkt und denkt und denkt... und plötzlich fällt einem nichts mehr ein." So sprach schon Ephraim Kishon. Die Volkshochschule Oberhaching bietet nun einen Kurs an, in dem die Gedächtnisleistung verbessert werden kann. Carmen del Campo, eine zertifizierte Gedächtnistrainerin, hilft in ihrem Training von Montag, 11. März, an, in zehn Sitzungen (jeweils 15.30 bis 17 Uhr) die eigene Konzentration zu stärken. Anmeldungen bei der VHS sind telefonisch (089/159 23 83 70) oder per E-Mail möglich (info@vhs-oberhaching.de).