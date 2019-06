30. Juni 2019, 22:16 Uhr Oberhaching Gärten für Biene und Co.

In Kooperation mit dem Kreisverband München für Gartenkultur und Landespflege sowie dem Gartenbauverein Oberhaching wirbt die Isus-Stiftung in Deisenhofen für mehr Artenvielfalt in privaten Gärten. Die Stiftung hat deshalb den Preis "Häuslebauer für Biene, Käfer, Hummel & Co. gesucht" ausgeschrieben. Zusätzlich startet die Stiftung am Donnerstag, 4. Juli, ein umfangreiches Programm von Seminaren und praxisnahen Workshops, in denen das ABC für naturnahes Gärtnern vermittelt wird. Es sind noch einige Plätze frei, die nicht am Wettbewerb teilnehmen. Es genügt eine Anmeldung per E-Mail an info@isus-stiftung.de. Die Vorträge finden jeweils in den Räumen der Isus-Stiftung, Fichtenstraße 5, in Deisenhofen statt.