Von Iris Hilberth, Oberhaching

Als der Oberhachinger Gemeinderat sich im Februar mehrheitlich dazu entschloss, dem FC Deisenhofen für einen neuen, zweiten Kunstrasenplatz 820 000 Euro zuzuschießen, fanden das die Grünen damals schon nicht gut. Aufgrund der Pandemie sehen sie das Projekt noch kritischer und stellen den Investitionszuschuss der Gemeinde erneut in Frage. In einem Antrag, der an diesem Dienstag in der Gemeinderatssitzung auf der Tagesordnung steht, fordern sie eine Sperrung der Mittel.

Mit 16 zu 5 Stimmen war die Entscheidung des alten Gemeinderats zu Beginn des Jahres zugunsten des Vereins ausgefallen. Neben den beiden Grünen hatten noch zwei Vertreter der Wählergemeinschaft Oberhaching (WGO) und die SPD-Fraktionssprecherin Margit Markl dagegen gestimmt, den Bau des insgesamt 1,1 Millionen Euro teure Fußballfelds zu unterstützen. Im März wurde der Investitionszuschuss aufgrund der finanziellen Unsicherheit wegen Corona zurückgestellt. Nun soll sich der neue Gemeinderat noch einmal damit befassen, denn die - mittlerweile auf sechs Mitglieder angewachsene - Grünen-Fraktion findet, dass wegen Covid-19 die sozialen und finanziellen Auswirkungen für die nächsten Jahre weiterhin nicht abzuschätzen seien.

Die Grünen geben zu bedenken, dass schon in diesem Jahr Bundes- und Landesmittel im Millionenbereich im Haushalt aufgewendet werden müssten, um die Gewerbesteuerausfälle Oberhachings zu kompensieren. "Inwiefern weitere Steuerausfälle in den kommenden Jahren durch Bund- und Landesmittel gedeckt werden, ist noch völlig unklar", schreiben sie. Die Gemeinde Oberhaching habe 2020 ihre Schulden beinahe verdoppelt auf voraussichtlich 50,89 Millionen Euro. 2019 hätten diese noch bei 26,46 Millionen Euro gelegen. "Die Verschuldung pro Einwohner war damals schon fast dreimal höher als der Landesdurchschnitt unserer Größenklasse", so die Grünen.

Für einen Fußballplatz jedenfalls, finden sie, könne man in diesen Zeiten, die alle Bürger fordere und wirtschaftliche Unsicherheit mit sich bringe, nicht so viel Steuergeld ausgeben. "Bei einem Kunstrasenplatz für den FCD handelt es sich um eine Maßnahme, die unserer Meinung nach erst in Zeiten besserer finanzieller Planbarkeit realisiert werden sollte", schreiben sie in ihrem Antrag. Sie betonen aber auch, dass sie sich ausdrücklich nicht für eine Streichung der Maßnahme, sondern nur für eine Verschiebung aussprechen. "Wir sind dem FCD für seine Jugendarbeit sehr dankbar", so die Grünen. Der Trainingsbetrieb der zahlreichen Jugendmannschaften war im Februar das ausschlaggebende Argument für die Notwendigkeit eines solchen neuen Platzes.