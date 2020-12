Die Gemeinde Oberhaching hat ihre Infrastruktur für Elektromobilität erheblich ausgeweitet. Über das gesamte Gemeindegebiet verteilt gibt es fünf neue Ladesäulen für Elektrofahrzeuge mit jeweils zwei Ladepunkten und entsprechend gekennzeichneten Parkplätzen. Die Ladesäulen haben je 22 Kilowatt Anschlussleistung und Typ-2-Anschlussdosen. Sie befinden sich am Rathaus-Parkplatz, am Hubertusplatz, an den S-Bahnhöfen Deisenhofen und Furth sowie in der Kybergstraße 2 auf dem Parkplatz Forstner. Betrieben werden die Ladesäulen ausschließlich mit Ökostrom.