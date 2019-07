3. Juli 2019, 21:37 Uhr Oberhaching Freischütz in der Maschinenhalle

Profis und Laien bringen in Ödenpullach wieder eine Oper auf die Bühne

Von Udo Watter, Oberhaching

Die Maschinenhalle in Ödenpullach hat sich in den vergangenen Jahren als Oberhachinger Opernhaus etabliert. Seit 2012 bringen dort Profis und Laien unter Regie von Ricarda Geary musikdramatische Werke auf die Bühne. Beinahe die halbe Gemeinde wirkte etwa bei den Inszenierungen von Mozarts "Zauberflöte" und "Die Entführung aus dem Serail" oder Johann Strauß' Operette "Fledermaus" mit. Die jüngste Opern-Eigenproduktion wurde indes in großartiger Waldkulisse aufgeführt: Im Sommer 2017 inszenierte Geary, die 2016 mit dem Tassilo-Kulturpreis der SZ ausgezeichnet wurde, mit Henry Purcells "The Fairy Queen" erstmals unter freiem Himmel - im schönen Klettergarten im Gleißental.

Dieses Ambiente hätte im Prinzip auch heuer auch ganz gut gepasst für Carl Maria von Webers "Der Freischütz" - etwa die berühmte "Wolfsschluchtszene" - aber logistisch wie organisatorisch ist so ein Projekt doch ein enormer Aufwand. Überdies ist man stark vom Wetter abhängig. Der einst als "erste deutsche Nationaloper" bezeichnete "Freischütz" wird aber sicher auch in der Ödenpullacher Maschinenhalle szenisch wieder eindruckvoll umgesetzt werden. Und von der akustischen Qualität her lässt die Halle im Dörflein Ödenpullach ebenfalls wenig Wünsche offen.

Premiere ist an diesem Samstag, die Vorstellung beginnt um 19 Uhr. Unter Regie von Geary und der musikalischen Leitung ihres Vaters Gerold Huber agieren der Kammerchor Oberhaching, der Chor des Gymnasiums und das Kammerorchester Oberhaching zusammen mit den Solisten. Auch hinter der Bühne sind wieder viele Oberhachinger aktiv. Webers Oper ist nicht zuletzt wegen der innovativen Mischung aus volksliedhaft-eingängigem Stil mit der eindringlichen Schilderung seelischer Zustände und dramatischer Konflikte populär. Die Geschichte um den verunsicherten Jägerburschen Max, seine Angebetete Agathe, den eifersüchtigen Kaspar und den schwarzen Jäger Samiel (alias Teufel), der mit Freikugeln lockt, entfaltet ihre Faszination und ist manch sonstigem kruden Opern-Libretto inhaltlich überlegen. Weitere Aufführungen gibt es am Sonntag, 7., Dienstag, 9., Donnerstag, 11., Freitag, 12., und Sonntag, 14. Juli. Die Sonntagsvorstellungen beginnen jeweils um 17 Uhr, die anderen um 19 Uhr. Karten gibt es über www.oberhaching.de, oder in der Bibliothek, der Buchhandlung Kempter und im Rathaus.