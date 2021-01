Bei einem Frontalzusammenstoß an der Kreuzung der Kreisstraße M 11 mit der Kreuzenstraße in Oberhaching hat sich am Montagvormittag eine Frau leichte Verletzungen zugezogen. Die 27-Jährige aus dem Landkreis München war mit ihrem Kleintransporter auf der Kreuzenstraße unterwegs und wollte die Kreuzung geradeaus queren; dafür hielt sie zunächst an der Ampel bei einer Rotphase an, fuhr dann aber aus noch ungeklärten Gründen bei Rot los. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Lastwagen eines 60-jährigen Berufskraftfahrers, der auf der M 11 Grün hatte. Die Frau wurde bei der Kollision leicht verletzt, der Mann blieb unverletzt. Am Kleintransporter entstand Totalschaden in Höhe von 8000 Euro, der Schaden am Lkw beläuft sich auf etwa 10 000 Euro. Die Freiwillige Feuerwehr Oberhaching war im Einsatz, stellte den Brandschutz sicher und reinigte die Fahrbahn.