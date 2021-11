Als Komponist ist Gerd Baumann ein Multitalent. Viele Jahre lang schrieb er die Musik zum Singspiel auf dem Nockherberg, er ist Betreiber des Münchner Milla-Clubs, mit Sebastian Horn kreatives Herzstück von Dreiviertelblut ("Wos übrig bleibt"), Professor an der Hochschule für Musik und Theater in München - und für die Soundtracks von Marcus H. Rosenmüllers Filmen verantwortlich. Am Freitag, 19. November, gastiert er mit Bandkollegen im Oberhachinger Bürgersaal beim Forstner und präsentiert sein Programm "Cosmic Roundabout". Es sind Songs, die sich zwischen Blues, Folk und Country bewegen, Songs aus Filmen wie "Sommer in Orange", "Beste Zeit" und "Wer früher stirbt, ist länger tot". Baumann, der den Gesangspart übernimmt, präsentiert sie erstmals auf der Bühne. Beginn 20 Uhr. Karten unter www.oberhaching.de.