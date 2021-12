Von Iris Hilberth, Oberhaching

Dort, wo nahe dem Bahnhof Deisenhofen seit einigen Jahren Gyros und Tsatsiki aufgetischt werden, soll es zukünftig Schweinsbraten und Obazda geben. Das Griechische Restaurant "Aphrodite" in dem in die Jahre gekommenen Gebäude muss weichen. Ein Investor, die Bavaria Projekt Development GmbH, will hier eine neue Wirtschaft mit Biergarten und Nebenhaus errichten - den "Festl-Wirt". Dass dabei die großen alten Kastanienbäume im Biergarten unbedingt erhalten werden sollen, stand für die Planer außer Frage. "Wir werden alles dafür tun, die Bäume zu schützen, weil das ein Kapital für einen Biergarten ist", hatte Architekt Markus Bernlochner versprochen. Doch ganz so wird der Plan nicht aufgehen. Ein Baumgutachten hat nun ergeben, dass drei der alten Kastanien in einem so schlechten Zustand sind, dass sie weg müssen.

Einfach hat es sich der Bauausschuss des Gemeinderats nicht gemacht, sich von den Bäumen zu trennen. Vor der Sitzung hatten sich die Mitglieder im jetzigen Biergarten von "Aphrodite" die Äste, Stämme und Wurzeln, die morschen Stellen und Astausbrüche zeigen lassen. Das Problem dabei: Auf den ersten Blick denkt der Laie gar nicht immer, dass so ein kräftiger alter Baum, der äußerlich noch ganz gut ausschaut, im Innern längst vor sich hin fault. Doch das Gutachten spricht da für drei der sieben Bäume klare Urteile. "Die Erhaltenswürdigkeit von Bäumen wird im Wesentlichen anhand der Faktoren Verkehrssicherheit und Vitalität beurteilt", heißt es in den Ausführungen der Sachverständigen. So könnten Bäume beispielsweise vital erscheinen und voll belaubt sein, aber in ihrem Innern von Holz zerstörenden Pilzen so stark befallen sein, dass sie den Ansprüchen an die Stand- und Bruchsicherheit nicht mehr genügten. Den umgekehrten Fall gibt es natürlich auch. Bäume, die aufgrund geringer Kronensegelfläche zwar absterben aber durchaus noch verkehrssicher sind.

Das Fazit der Gutachter nach der Untersuchung von sechs Rosskastanien, alle zwischen 17 und knapp 24 Metern Höhe, sowie einer Winter-Linde, etwa 15 Meter hoch: Ein Baum ist erhaltenswert, drei sind es bedingt und drei hingegen nicht. Von letzteren wird man sich also trennen müssen, die anderen sollen in den Kronen eingekürzt werden. Eine Maßnahme, die schon viel früher mal von den Besitzern hätte vorgenommen werden müssen, wie der Bauausschuss feststellen musste. "Es ist so wie in vielen alten Biergärten, in denen die Kastanien nicht gepflegt wurden", sagte Bürgermeister Stefan Schelle (CSU). Wenn man die Bäume nicht regelmäßig ausschneide, komme Fäulnis rein, "die Pflege ist wirklich entscheidend", weiß der Bürgermeister.

Zur Freude der Naturschützer werden wohl keine Fledermäuse unter den Baumaßnahmen leiden

Nun sollen die Gäste im zukünftigen Biergarten freilich nicht ohne schattenspendende Bäume vor ihrer Maß sitzen. Die Gemeinde verspricht daher Ersatzpflanzungen mit "vernünftigen Bäumen in vernünftigen Größen", sagte Schelle. "Es werden große Bäume mit Wurzelballen verpflanzt, dafür muss man mal was ausgeben", betonte auch Willi Regnet aus der Bauverwaltung. Eine gute Nachricht für den Naturschutz gibt es nach der Untersuchung des Areals aber trotzdem: Die Fledermaus wird sich nicht über die Baumaßnahmen ärgern. Denn die Fledermauskontrolle hatte ergeben, dass die Tiere hier nicht leben. Es wurde zumindest keine Fledermaus angetroffen.

Auch die schalltechnische Untersuchung hatte ergeben, dass es für den zukünftigen "Festl-Wirt" keine Probleme mit dem Lärmschutz geben wird. Die Geruchsbelästigung durch die Gastwirtschaft und die Kleinbrauerei sieht die Verwaltung ebenso als "unproblematisch" an, zumal der Schornstein des Haupthauses mindestens 2,50 Meter über den Dachfirst ragen muss. Der "Festl-Wirt" ist nahezu in gleicher Stellung und Gestaltung wie das vorhandene Gebäude geplant, nur etwa einen Meter länger und 25 Zentimeter höher. In dem Gastraum soll Platz für etwa 200 Personen sein, in einem Separee für weitere 30. Im Nebenhaus, dem Salettl, ist ein Gartensaal mit Platz für etwa 50 Gäste geplant. Zudem sollen im Keller zwei Sudkessel zum Bierbrauen untergebracht werden. Die Brauereigenossenschaft Oberhaching soll dort ihre Spezialbiere brauen wie einen dunklen Bock oder ein leichtes Sommerbier, die dann auch direkt in der Wirtschaft getrunken werden. Für die Kühlung ist die Geothermie vorgesehen.