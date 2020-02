Der Bayerische Fußball-Verband (BFV) veranstaltet in den Faschingsferien von Sonntag, 23. Februar bis Freitag , 28. Februar ein Feriencamp in der Sportschule Oberhaching. Das Angebot richtet sich an alle Nachwuchsspieler zwischen neun und 15 Jahren, an Jungen und Mädchen, Anfänger und Auswahlspieler. Lizenzierte Trainer betreuen die Teilnehmer. Die Teilnahme kostet inklusive Verpflegung und Übernachtung 360 Euro (Zweitbucher 290 Euro). Informationen und die Anmeldunt unter www.bfv.de/ferien.