Nachdem Studien aus Israel belegen, dass Schutzimpfungen gegen das Coronavirus offenbar nicht nur eine Erkrankung, sondern auch eine Ansteckung anderer verhindern, fordert der FDP-Bezirksvorsitzende und Bundestagskandidat Axel Schmidt aus Oberhaching Immunitätsbescheinigungen nach israelischem Vorbild auch für Deutschland. Durch solche grünen Pässe könnten Freiheitseinschränkungen aufgehoben werden. "Ich beobachte die Situation in Israel schon seit geraumer Zeit", so Schmidt, der beruflich nach eigenen Worten viele Kontakt nach Israel und in die Vereinigten Arabischen Emirate hat. Es sei ein Trauerspiel, was dagegen momentan in Deutschland passiere, so Schmidt. "Wenn wir in der Geschwindigkeit weiter impfen, sind wir erst 2022 durch." Den Menschen müssten Perspektiven geboten werden. "Dazu zählen mehr Impfungen, aber eben auch eine Wiedererlangung der Grundrechte."