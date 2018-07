20. Juli 2018, 22:06 Uhr Oberhaching Familie Monster brüllt

Menschenjunge Paul lebt bei einer Monsterfamilie. Er hat zwar kein Fell und keine großen Zähne, aber er fühlt sich wohl. Doch dann steht in der Monster-Schule die Brüll-Prüfung an. In der Reihe "Vorlesen und Rätseln" geht es am Dienstag, 24. Juli, 16 bis 17 Uhr, in der Gemeindebibliothek um das Buch "Familie Monster brüllt los!". Die Veranstaltung ist für Kinder von 6 bis 8 Jahren und kostet zwei Euro Eintritt. Karten unter www.bibliothek-oberhaching.de und in der Bibliothek.