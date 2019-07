2. Juli 2019, 22:04 Uhr Oberhaching Evangelisches Gemeindefest

Die evangelische Kirchengemeinde Zum Guten Hirten in Oberhaching richtet am Sonntag, 7. Juli, unter dem Motto "Aus-Zeit" ihr Gemeinde- und Partnerschaftsfest aus. Los geht es um 10.30 Uhr mit einem Gottesdienst auf der Kirchenwiese mit Chor. Es folgen eine Modenschau mit tansanischen Tüchern, Versteigerungen und Mitmachaktionen. Es gibt afrikanische und regionale Spezialitäten und ein Salat-Buffet. Den Abschluss bildet von 15 Uhr an das Sommermusical "Zeitreise", das die Chorkids aufführen.