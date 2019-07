16. Juli 2019, 22:29 Uhr Oberhaching Erste Hilfe trainieren

Jedes Jahr sterben etwa 150 000 Menschen in Deutschland am plötzlichen Herztod. Viele von ihnen könnten von Ersthelfern gerettet werden. Darum veranstaltet das Deisenhofener Rote Kreuz einen kostenlosen Trainingsabend am Donnerstag, 25. Juli, um 19 Uhr im Rotkreuzhaus an der Kybergstraße 24. Es werden die Grundlagen der Wiederbelebung, des Notrufs und der Bedienung eines Defibrillators vermittelt. Interessierte können sich telefonisch unter der Telefonnummer 089/62 81 93 33 oder per E-Mail unter defi@brk-deisenhofen.de anmelden.