Erdkröten erstarren im Scheinwerferlicht und sind mit trockenem Laub zu verwechseln - daher werden sie leicht überfahren. Nachtaktive Amphibien gehen jetzt wieder auf Wanderschaft. Von 6. März an werden daher die Schranken an der Römerstraße von Deisenhofen nach Straßlach und von Laufzorn her täglich gemeinsam von Mitarbeitern der gemeindlichen Bauhöfe und Mitgliedern des Bund Naturschutz Oberhaching um 19 Uhr geschlossen und um 7 Uhr geöffnet. Die Tiere kommen aus ihren Winterquartieren und wandern zu ihren Laichplätzen. Autofahrer werden gebeten, vorsichtig zu fahren und auf die ungewöhnlichen Passanten zu achten.