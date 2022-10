Kolumne von Claudia Wessel, Oberhaching

Es soll ja Leute geben, die trotz aller Klima-Mahnungen und Gesundheitsgefahren immer noch unvernünftig sind, wenn es um die eigene Ernährung geht. Klar, so ein saftiges Steak mit Fettrand schmeckt auch ohne alles oder allerhöchstens mit einer Scheibe Bauernbrot und ist außerdem schnell zubereitet für Menschen, die keine geborenen Köche sind. Dagegen einen Blumenkohl dünsten oder Feldsalat mindestens dreimal waschen, Paprika schnippeln oder - der absolute Horror - einer harten Kürbisschale mit dem Messer zu Leibe rücken, das sind bei allen Vorteilen für die Vitaminversorgung Zumutungen. Viele gestresste Menschen füllen daher ihre Einkaufstaschen lieber mit Dingen, die sie nicht bei der Zubereitung ins Schwitzen bringen. Zwar gibt es in Oberhaching zwei Lebensmittelgeschäfte plus einen Bioladen und jeden Freitag von 13 bis 18 Uhr den Markt am Maibaum, aber auch dort können sich Koch-Muffel mit schlichten Einzelteilen eindecken, die weder nach Rezept noch nach Raffinesse verlangen.

Bürgermeister Stefan Schelle hat vielleicht bei Ortsbesichtigungen derartige Nachlässigkeit beobachtet und sich Sorgen um das Immunsystem seiner Mitbewohner gemacht. Jedenfalls gibt es seit Mitte Oktober im Bürgerbüro der Gemeinde den neuen Oberhaching-Korb. Der graue Filzkorb mit stabilem Metallgestell und einem kleinen farbigen Oberhaching-Logo kann für 23,50 Euro erworben werden. Praktisch, umweltfreundlich und mit viel Platz - so wird er auf der Homepage der Gemeinde beworben, und das wird die Oberhachinger sicher überzeugen. Schon bald werden alle mit diesem wunderbaren Behältnis ausgestattet zum Einkaufen gehen.

Man stellt sich vor, wie die Körbe sich beim Rundgang entlang von Regalen und Bauernmarktständen immer weiter füllen, deshalb abgestellt werden müssen und plötzlich unverhofft vom Kunden nebenan ergriffen und mitgenommen werden. Erst daheim entdeckt der ursprüngliche Besitzer möglicherweise, dass er nun Blumenkohl oder Kürbis essen muss und das Steak wo anders in der Pfanne landet. Aber vielleicht ist das genau die Absicht hinter dem uniformen Einkaufskorb. Einfach mal die Nachlässigen auf diese Weise zu ihrem Glück zwingen durch ein bisschen Körbchen wechsle dich.