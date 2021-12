Übergabe der Wohnanlage Am Neuen Weg vom Geschäftsführer der Baugesellschaft München Land, Karl Scheinhardt (links), an den Oberhachinger Bürgermeister Stefan Schelle.

Der Oberhachinger Wohnungsmarkt ist ein teures Pflaster. Die Gemeinde vergibt daher 24 Mietwohnungen nach sozialen Kriterien an Einheimische. Ein weiteres Projekt ist bereits in Planung.

Von Iris Hilberth, Oberhaching

Die Immobilienpreise im Landkreis München steigen seit Jahren, und immer wenn wieder ein neuer Höchststand für die Preise von Wohnungen und Häusern veröffentlicht wird, ist neben Gräfelfing und Grünwald die Gemeinde Oberhaching ganz oben auf der Skala des teuersten Wohnraums mit dabei. Oberhachinger, die im eigenen Ort eine neue Bleibe suchen, können sich das oft selbst mit mittleren oder ganz gutem Einkommen nicht mehr leisten. Mit dem Neubaugebiet für Einheimische hat die Gemeinde auf einem 17 500 Quadratmeter großen Areal Am Neuen Weg bezahlbaren Wohnraum geschaffen, der letzte Bauabschnitt mit 24 Mietwohnungen ist diesen Dezember fertiggestellt worden. Das nächste Wohnbauprojekt ist zwischen Grünwalder Weg und Linienstraße bereits in Planung. Doch ganz so einfach ist das heutzutage nach neuem EU-Recht nicht.

Für die ursprünglich geplanten Reihen- und Doppelhäuser fanden sich zu wenige Bewerber

Der Bebauungsplan hatte ursprünglich vorgesehen, 14 Doppelhaushälften, 19 Reihenhäuser und zwei Geschosswohnungsbauten zu errichten und diese mithilfe des Einheimischenmodells zu vergeben. Sechs Einzelhausgrundstücke wurden zudem an Höchstbietende verkauft, damit Geld in die Gemeindekasse kommt. Doch so wie sich der Gemeinderat die Bebauung und Vergabe vorgestellt hatte, funktionierte sie dann doch nicht. Die Vergaberichtlinien müssen europarechtskonform sein und dort sind Einkommens- und Vermögensgrenzen festgelegt, die sich mit den hohen Grundstücks- und Baupreisen in Oberhaching nicht in Einklang bringen lassen. So fanden sich für fünf Reihenhausparzellen keine berechtigten Interessenten. Die Gemeinde veräußerte sie schließlich an die Höchstbietenden.

Auch rückte sie von Plänen ab, die jetzt fertig gestellten 24 Wohneinheiten als Eigentumswohnungen an Einheimische zu verkaufen. Denn nach EU-Richtlinien darf die Ortsansässigkeit kein hauptsächliches Zulassungskriterium für die Bewerbung um eine gemeindlich subventionierte Wohnung mehr sein. Soziale Kriterien wie ein geringes Einkommen, die Kinderzahl oder der Familienstand müssen ebenso zum Anschlag kommen. In Gemeinden mit hohem Siedlungsdruck wie Oberhaching wird bei solchen Projekten eine Antragsflut befürchtet. Seit einigen Jahren empfiehlt der Bayerische Gemeindetag daher in hochpreisigen Gebieten eher Mietwohnungen für Einheimische.

Detailansicht öffnen Gemeinderatsmitglieder und Bürgermeister Stefan Schelle besichtigen die neuen Wohnungen für Einheimische. (Foto: Claus Schunk)

Errichtet wurden die Gebäude mit den 24 Wohnungen von der Baugesellschaft München-Land. In den Häusern an der Ecke Franz-Josef-Strauß-Straße/Am Neuen Weg werden in die Zwei- bis Vier-Zimmer-Wohnungen Mieter einziehen, die bereits zehn Jahre lang in Oberhaching gewohnt oder 15 Jahre hier gearbeitet haben. So schreibt es der Kriterienkatalog unter anderem vor. Mehr als hundert Bewerbungen sind bei der Gemeinde eingegangen, 76 wären berechtigt gewesen, überhaupt berücksichtig zu werden. Bei der Vergabe ging es dann streng nach Punktevergabe. "Leicht war das nicht", sagte die Dritte Bürgermeisterin Nina Hartmann (Grüne) bei der Besichtigung des Objekts. Noch gehören alle Wohnungen der Gemeinde, allerdings sollen die Mieter die Option haben, die Wohnungen später selbst zu kaufen. "Wegen der Gewährleistungsfrist ist dies aber frühestens nach drei Jahren möglich", erläuterte Kämmerer Paul Fröhlich die Vorgehensweise.

Bei einem Kauf besteht 15 Jahre lang eine Eigennutzungspflicht. "Wir wollen kein Investorenobjekt. Wir brauchen bezahlbaren Wohnraum und wollen Menschen in Wohnungen bringen", stellte Bürgermeister Stefan Schelle (CSU) klar. Etwa zwölf Euro pro Quadratmeter wird die Kalt-Miete kosten. Sozialer Wohnungsbau ist das nicht. Soll es auch nicht sein, denn auf diesem Segment hat die Gemeinde seit 60 Jahren andere Objekte zu vermieten. Doch die Wohnungen sind günstiger als solche, die sonst aktuell auf dem freien Markt zu mieten sind. Laut IVD-Institut, der Gesellschaft für Immobilienmarktforschung und Berufsbildung, lag der Quadratmeterpreis in Oberhaching im Frühjahr 2021 für Erstbezugswohnungen bei 18,30 Euro.