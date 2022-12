Einbrecher haben aus einem Haus an der Sauerlacher Straße in Oberhaching Bargeld und Schmuck gestohlen. Die Tat, zu der es am Donnerstag zwischen 16.30 und 18 Uhr gekommen ist, fiel einem 70-Jährigen Bewohner auf, als er nach Hause kam. Laut Bericht der Polizei stellte er zunächst fest, dass seine Haustür von innen verriegelt war. Sie war nur mit Hilfe eines Schraubenziehers zu öffnen. Im Inneren zeigte sich dann, dass eingebrochen worden war. Der oder die Täter hatten das Küchenfenster aufgehebelt, einige Räume durchsucht und die Wertsachen an sich genommen. Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden, die zur Tatzeit im Umfeld der Sauerlacher Straße Verdächtiges wahrgenommen haben. Sie können sich mit dem Kommissariat 53 des Polizeipräsidiums unter Telefon 089/2910-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung setzen.