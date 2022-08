Schmuck und zwei komplette Tresore im Wert von mehreren Tausend Euro haben unbekannte Einbrecher in einem Oberhachinger Einfamilienhaus erbeutet. Nach Angaben der Polizei drangen die Täter in der Zeit von Montag, 14 Uhr, bis Dienstag, 8.30 Uhr, durch eine gewaltsam geöffnete Terrassentür ins Haus ein und flüchteten anschließend unerkannt. Das zuständige Kommissariat 53 des Münchner Polizeipräsidiums (Telefon 089/29 10-0) sucht nun Zeugen, die in der fraglichen Zeit im Bereich der Straßen Further Weg, Taufkirchner Weg, Im Loh und Sommerfeld verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise auf die Täter geben können.