5. April 2019, 21:41 Uhr Oberhaching Dicht und Dichter

"Prost und Prosa" im Wagnerhaus - Freunde der gehobenen Gedichte ("Mal bin ich dicht, mal bin ich Dichter") kommen bei der Lesung von Volker Camehn am Donnerstag, 11. April, auf ihre Kosten. Camehn ist bekennender "Breitensportlyriker" und liest aus seinem aktuellen Prost und Prosa-Programm: "Die meisten Unfälle passieren im Haushalt". Camehns Verse behandeln das tägliche Scheitern, mal scherzhaft, mal schmerzhaft, hintersinnig und heiter. Die Lesung findet von 20 bis 21 Uhr im Wagnerhaus, Hubertusplatz 1 in Deisenhofen statt. Der Eintritt kostet zehn Euro. Anmeldungen nimmt die VHS Oberhaching unter Telefon 089/15 923 83 70 oder per Mail an info@vhs-oberhaching.de entgegen.