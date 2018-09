4. September 2018, 22:01 Uhr Oberhaching Demenz-Gruppe sucht Helfer

Die Oberhachinger Herbstwind-Gruppe sucht ehrenamtliche Demenzhelferinnen und -helfer, die mittwochs von 13.30 bis 16.30 Uhr in der Nachbarschaftshilfe Menschen mit kognitiven Störungen betreuen. Mit Unterhaltungen, Spiel, Musik, Basteln und Spaziergängen sollen die Besucher schöne Stunden verbringen und den Kontakt in die Gesellschaft behalten können. Gleichzeitig werden die betreuenden Angehörigen für einen Nachmittag entlastet. Wer sich für diese ehrenamtliche Tätigkeit interessiert, kann gerne einmal "schnuppern" kommen und wird von der Alzheimer-Gesellschaft im Landkreis München beraten und geschult. Weitere Informationen erhalten Interessierte unter der Telefonnummer 089/66 05 92 22 oder per E-Mail an kontakt@aglm.de.