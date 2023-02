Es passiert eher selten, dass man Fahrraddiebe auf frischer Tat erwischt. Einem 61-Jährigen in Deisenhofen ist aber genau das gelungen. Jetzt allerdings liegt er mit gebrochener Nase und Kopfverletzung in einem Krankenhaus, denn die Diebe schlugen kräftig zu, bevor sie ohne Beute Reißaus nahmen.

Wie die Polizei mittteilt, ging am vergangenem Freitag gegen 18 Uhr ein Notruf einer Passantin ein, die gesehen hatte, wie der 61-Jährige von zwei Jugendlichen in einem Innenhof an der Bahnhofstraße zusammengeschlagen wurde. Die Polizei, die gleich mit fünf Streifen ausrückte, geht nach derzeitigem Ermittlungsstand davon aus, dass mindestens zwei unbekannte Täter versucht hatten, das E-Bike des 61-Jährigen aus dem Innenhof zu klauen, was der Besitzer zufällig beim Blick aus dem Gebäude bemerkte. Daraufhin eilte er in den Hof.

Dort soll es dann zu der Gewalttat gekommen sein. Beschreiben konnte der 61-Jährige die Täter nicht. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 61, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.