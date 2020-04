Oberhachings Bürgermeister Stefan Schelle (links am Bass) hat am Dienstagnachmittag zusammen mit Stefan Gienger (rechts an der Gitarre) vom Mastermixstudio in Unterföhring und dem Akkordeonspieler Florian Pledl (Mitte) von der Band "Da Rocka & da Waitler" spontan vor dem Oberhachinger Altenheim Sankt Rita ein einstündiges Konzert mit "alten Schunkelliedern" (Schelle) gegeben. Die Resonanz war nach seinen Angaben so groß, dass die Musiker die Aktion am kommenden Sonntag, 19. April, von 15 Uhr an vor der Seniorenresidenz Deisenhofen noch einmal wiederholen wollen. "Alles ohne Honorar und steuerfrei, nur eine Halbe Bier haben wir bekommen", berichtet Schelle. Ein Video vom Auftritt der drei Musiker vor Sankt Rita ist im Newsblog zum Coronavirus im Landkreis München unter www.sueddeutsche.de/muenchen/landkreismuenchen zu sehen.