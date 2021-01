Entsorgen und gleichzeitig Institutionen unterstützten, die für andere Sorge tragen: Oberhachinger, die ihren Christbaum los werden wollen, können ihn am Samstag, 9. Januar, abholen lassen. Die Sammlung findet im gesamten Gemeindegebiet statt und beginnt um 10 Uhr. Bei der Gelegenheit heißt es freilich auch, seine soziale Seite zu zeigen und eine Spende am Baum zu befestigen. Ansonsten wird die zu entsorgende Nordmanntanne oder Blaufichte, die an die Straße gestellt werden soll, nicht abgeholt. Die Spenden gehen unter anderem an lokale Einrichtungen wie die Nachbarschaftshilfe Oberhaching, die Freiwillige Feuerwehr Oberhaching, die Freiwillige Feuerwehr Oberbiberg und den VdK-Ortsverband Oberhaching.