Die Wählergemeinschaft Oberhaching (WGO) sammelt am Samstag, 11. Januar, ausgediente Christbäume und Spenden für soziale Projekte in der Gemeinde. Wer den Dienst in Anspruch nehmen will und in Oberhaching, Deisenhofen, Furth, Oberbiberg, Kreuzpullach, Ödenpullach, Jettenhausen oder Gerblinghausen wohnt, soll seinen abgeschmückten Baum mit einer Spende bis zehn Uhr an den Straßenrand legen. Die WGO organisiert die Christbaum-Sammlung seit 1971 jedes Jahr. Unterstützt wird die Aktion diesmal auch von Gemeinderäten anderer Fraktionen und weiteren ehrenamtlichen Helfern. Das eingenommene Geld soll an die Nachbarschaftshilfe, die Feuerwehren, den VdK und die Fördervereine der Schulen gehen.