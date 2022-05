Für Gastgeber ukrainischer Geflüchteter bietet die Caritas am Donnerstag, 19. Mai, einen Gesprächsabend im evangelischen Gemeindehaus in Oberhaching an. Es soll ein Austauschtreffen werden, bei dem es um die Herausforderungen als Gastgeber geht. "Reden hilft, zuhören auch - vor allem bei dem Umgang mit psychischen Belastungen in aktuellen Krisenzeiten", teilt Initiatorin Nina Hartmann von der Flüchtlings- und Integrationsberatung Oberhaching mit. Beginn ist um 19 Uhr. Die Anmeldung läuft bis zum 17. Mai unter nina.hartmann@caritasmuenchen.de.