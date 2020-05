Den Oberbiberger Burschen blutet das Herz - in der Nacht zum Donnerstag ist ihre Hütte bei einem absichtlich gelegten Feuer so stark beschädigt worden, dass an gemütliche Zusammenkünfte darin für die nächste Zeit nicht zu denken ist. Der Sanierungsaufwand dürfte enorm sein. Das Feuer brach gegen 23.30 Uhr in einer direkt an die Hütte grenzenden Scheune aus, in der unter anderem Holz und landwirtschaftliche Geräte untergebracht waren. Der Stadel wurde zum Raub der Flammen, die Münchner Polizei schätzt den Gesamtschaden auf mehrere Hunderttausend Euro. Den Brandstifter glaubt sie, bereits gefasst zu haben. In den frühen Morgenstunden sei ein 47-jähriger Mann aus dem Landkreis München festgenommen worden, der außerdem verdächtigt wird, vier weitere Brände im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen gelegt zu haben. Anwohner hatten den Feuerschein bemerkt und die Feuerwehr verständigt, die nach ihrem Eintreffen in erster Linie darum bemüht war, Löschwasser herbeizuschaffen, weil es in der Nähe keinen Hydranten gibt. Obwohl die Feuerwehren aus Oberbiberg, Altkirchen, Deining, Dingharting, Sauerlach und Taufkirchen mit 130 Einsatzkräften das zu weithin sichtbare Feuer mit einem B- und acht C-Rohren bekämpften, mussten sie schließlich die Scheune aufgeben. Sie konzentrierten sich in der Folge auf den Erhalt der Burschenhütte. Für die hatte es zeitweise ganz schlecht ausgesehen, stürzten doch brennende Teile des Stadels auf das Hüttendach. Außerdem war das Feuer bereits auch über die Tür in das Innere der Hütte vorgedrungen. Den Feuerwehren unter der Einsatzleitung von Hubert Schmid gelang es schließlich dennoch, den Großteil der Hütte zu halten. Es ist das zweite Mal innerhalb von nur zwei Wochen, dass auf einer Burschenhütte in der Region der rote Hahn stand. Am 26. April war eine Hütte der Egmatinger Burschen abgebrannt.

Am nächsten Morgen zeigte sich das ganze Ausmaß des Schadens: Die Scheune wurde völlig eingeäschert, die direkt angrenzende Nordwand der Holzhütte ist ebenfalls komplett verkohlt, auch das Dach hat etwas abbekommen. Und im Inneren steht die Burschenhütte mehrere Zentimeter unter Wasser, auf dem noch Löschschaum schwimmt. Er hoffe, dass die Versicherung den Schaden übernehme, sagt Burschenvorstand Lucas Schmid. Am Donnerstag haben die Burschen das beschädigte Dach mit einer Plane gesichert, bis zum Maibaumaufstellen im nächsten Jahr soll wieder alles hergerichtet sein, sagt Schmid.