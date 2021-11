Die Gemeinde Oberhaching hat die Bürgerversammlung abgesagt. Angesichts der sehr angespannten und dynamischen Corona-Lage habe Bürgermeister Stefan Schelle (CSU) entschieden, die auf kommenden Dienstag terminierte Veranstaltung zu verschieben, heißt es aus dem Rathaus. Ein Nachholtermin könne noch nicht genannt werden, anvisiert werde ein Termin im Februar 2022. Die aktuell wichtigen kommunalpolitischen Themenkomplexe und Projekte will der Bürgermeister per Video präsentieren. Ebenso sollen die Anträge und Anfragen via Kurzvideos behandelt werden. Diese Videos können über die Gemeinde-Homepage abgerufen werden. Informationen dazu gibt es auf der Website der Gemeinde und auf Facebook.